İBB Sözcüsü Ongun: Halk Ekmek büfeleri bazı ilçe belediyeleri tarafından kaldırılmak istenmekte

Twitter hesabından Halk Ekmek büfesini kaldırmak isteyen ilçe belediyesine bağlı zabıtalar ile İBB görevlilerinin tartıştığı bir videouyu paylaşan Ongun, "İhtiyaç analizi yaparak İstanbul'un çeşitli noktalarına kurduğumuz Halk Ekmek büfeleri, Üsküdar'da olduğu gibi, İBB Meclisi kararına rağmen bazı ilçe belediyeleri tarafından kaldırılmak istenmekte. Halkımızın ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşmasını hiçbir güç engelleyemez" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç analizi yaparak İstanbul'un çeşitli noktalarına kurduğumuz Halk Ekmek büfeleri, Üsküdar'da olduğu gibi, İBB Meclisi kararına rağmen bazı ilçe belediyeleri tarafından kaldırılmak istenmekte. Halkımızın ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşmasını hiçbir güç engelleyemez. pic.twitter.com/QohgocVAVQ — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 23, 2021

Ongun ikinci paylaşımında ise şunları kaydetti:

''İlk etapta konumlandıracağımız 60 Halk Ekmek büfesi;

15 ŞEHİT 15 GAZi 15 ENGELLİ 15 DUL ve YETİM ailesi tarafından işletilecek.

Engelleyici tavırlar, hem ucuz ve sağlıklı ekmeğe erişmek isteyen İstanbullulara hem de bu ailelerimize yapılan haksızlık ve saygısızlıktır.''

İlk etapta konumlandıracağımız 60 Halk Ekmek büfesi;



15 ŞEHİT

15 GAZi

15 ENGELLİ

15 DUL ve YETİM ailesi tarafından işletilecek.



Engelleyici tavırlar, hem ucuz ve sağlıklı ekmeğe erişmek isteyen İstanbullulara hem de bu ailelerimize yapılan haksızlık ve saygısızlıktır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 23, 2021

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