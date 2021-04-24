Gri pasaportla gidip Türkiye'ye dönmeyenler anlattı: Alman polisine yüksek IQ'lu öğrenciler olduğumuzu söylediler

Türkiye'nin çeşitli belediyelerinden Avrupa'ya gri pasaportla gidenlerin ülkeye dönmemesine dair tartışmalar devam ederken, bu yolla Almanya'ya gidenler Alman polisini 'nasıl atlattıklarını' anlattı.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre meslek eğitimi için Almanya'ya gitmek istediklerini, ancak vize alamadıklarını söyleyen kişiler, şunları kaydetti:

'Ödül olarak bu pasaportların verildiği anlatıldı'

"Bunun üzerine bizimkiler başka çözüm yolu önerdiler. Bizle ilgilenen kişiyi, Vali Yardımcısı ve bölge dernek başkanı çağırdı. 'Bu çocukları başka şekilde gönderebiliriz' demişler. İlk kafile zamanı, FETÖ'nün yuvalandığı dönemdi. Bizden kişi başı 1000-1500 euro pasaport parası aldılar. Üç hafta sonra da gri pasaportlar hazırdı.

Gaziantep Havaalanı'na geldik. Herkeste diplomatik pasaport. Hemen uçağa alındık. Heyecanlıydık. İş garantisi de verilmişti. Frankfurt Havaalanı'na indik. Hiçbirimiz dil bilmiyorduk. Uçağın kapısına iki polis geldi. Birimiz, ikimiz, üçümüz geçince, polisler birbirine baktı. Bize yardımcı olan biri vardı. Ona Alman polisi 'Bu kadar genç diplomat olamaz. Nasıl gri pasaportları var?' diye sordu. O da bizim Türkiye tarafından ödüllendirilen, okullarında birinci ve başarılı, yüksek IQ'lu öğrenciler olduğumuzu söyledi. Ödül olarak, bu pasaportların verildiği anlatıldı. Hepimiz geçtik."