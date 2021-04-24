Cansel Elçin: Dünyayı epey gezmiş, görmüş biri olarak Türkiye’de yaşamanın nasıl bir nimet olduğunu biliyorum

Oyuncu Cansel Elçin, dünyayı gezmiş, görmüş biri olarak Türkiye'de yaşamanın nasıl bir nimet olduğunu bildiğini söyledi. Elçin, "Dağıyla, deniziyle, doğasıyla, Türkiye’de yaşamak gerçek bir lüks" dedi.

Türkiye'de 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan oyuncu Cansel Elçin, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Posta gazetesinden Oya Çınar'a açıklamalarda bulundu.

Elçin, "Dönem dönem herkes yurt dışına yerleşme hayali kuruyor. Son dönemde daha çok duyuyoruz ama siz zaten uzun yıllar Fransa’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye yerleştiniz. 'İyi ki' diyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hep diyorum. Bu konuda hiç 'keşke'lerim yok. Bir kere bile 'Acaba mı?' demedim. Kendimi bu konuda biraz şanslı görüyorum. Dünyayı epey gezmiş, görmüş biri olarak da Türkiye’de yaşamanın nasıl bir nimet olduğunu biliyorum. Dağıyla, deniziyle, doğasıyla, Türkiye’de yaşamak gerçek bir lüks."

'Sanki eskiden her şey daha güzeldi'

Elçin, Türkiye'ye gelmesinden bu yana 15 yıl geçtiği hatırlatılarak yöneltilen "Geçen zamanın muhasebesini yaptığınızda ne hissediyorsunuz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Hayatımın çok güzel bir zaman dilimi. Hem kariyer yolculuğumdan hem özel hayatımdan çok memnunum. Ama tabii şu anki mevcut süreç üzerinden düşününce, biz hep eskiden gelecek daha güzel olacak diye umar, buna inanırdık. Şimdi bazen 'Aslında geçmiş daha güzelmiş' diyorum. Gerçekten mi öyleydi, ben mi yaşlanıyorum, biraz geri kafalı mı oldum yaş aldıkça (Gülüyor) onu bilmiyorum. Ama yanıldığımı da sanmıyorum. Sanki eskiden her şey daha güzeldi."