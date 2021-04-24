Nagehan Alçı: Ekrem Bey’in tavrına üzüldüm ve kendisine kırıldım

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları yayını değerlendirdi. Alçı, "Ekrem Bey’in tavrına üzüldüm ve kendisine kırıldım. Hani herkesle diyaloğa açık, kavga değil çözüm isteyen Ekrem İmamoğlu?" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Tahammülsüzlük ve öfkenizin farkında mısınız Sayın İmamoğlu?' başlığıyla yayımlanan yazısında 22 Nisan 2021'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Habertürk TV yayınını değerlendirdi.

Yıllardır siyasetçilerle çok sayıda program yaptığını, her görüşten isme sorular sorduğunu söyleyen Alçı, "Kolay programlarım da oldu, zor programlarım da. Tansiyonu yüksek yayınlarda da bulundum, sakin yayınlarda da. Ancak perşembe akşamı Habertürk TV’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu yayın gibisine daha önce hiç şahit olmamıştım" dedi.

Alçı, bunun İmamoğlu ile ilk yayınlarının olmadığını belirterek "Üçüncü kez canlı yayın için bir araya geldik. Daha önce yaptığımız yayınlarda Habertürk’te reyting rekorları kırmıştık" diye yazdı.

Başka hiçbir televizyon kanalındaki İmamoğlu yayınlarının böyle izlenmediğini ifade eden Alçı, "Hatta bizim yayınlarda alınan reytingin yarısına bile yaklaşılamıyor. Kimi kanallarda ya da Youtube platformlarında baştan sona ağırlama programı olan ve hiç izlenmemiş İmamoğlu yayınları da var" ifadesini kullandı. Alçı, şöyle devam etti:

"Geçen perşembe de yine çok izlendi ama birçok insana göre bu sefer İmamoğlu benim üzerimden bir siyasi hesap yaparak bu ortak izlenme oranı yüksekliğini istismar etmek istedi. Sayın İmamoğlu ile iyi bir hukukumuz vardır. Bu zemini şimdiye kadar hiç bozmadık. Ben kendisine hep saygı duydum ve devlet tarafından haksızlık gördüğünü düşündüğümde güçlü olan tarafın değil Ekrem Bey’in yanında durdum. Üstelik CHP çizgisine uzak bir yazar olmama rağmen. O da bu demokrat tavrımdan ötürü bana teşekkür etti. Beni hep dikkatle takip ettiğini söyledi, bazı yazılarımdan sonra beni aradı.

'Program boyunca beni merkeze ve hedefe alarak bence diğer üç gazeteci meslektaşıma da haksızlık yaptı'

Fakat önceki günkü yayında önyargılı, tepkisel ve öfke kontrolü olmayan bir İmamoğlu gördüm. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu hakkında yazdığım yazıda da Ekrem Bey’in öfke kontrol problemi olduğunu yazmıştım. Bu program o yazımdaki tezi adeta ispatladı. Öte yandan İmamoğlu o yazıdan da belli ki rahatsız olmuş. Ayrıca program boyunca beni merkeze ve hedefe alarak bence diğer üç gazeteci meslektaşıma da haksızlık yaptı.

'Bu kesimin desteklediği hiçbir siyasi lider şu güne kadar Türkiye’nin başına geçemedi'

Ben siyasetçi değilim. Dolayısıyla İmamoğlu ile düello ya da polemik yapacak kişi ben değilim. Hatırlayacaksınız 30 Mayıs 2018 Muharrem İnce yayınından sonra da aynısını yazmıştım. İnce’nin benim üzerimden stratejik hamlesi ters tepmişti. Ekrem Bey için de bence şimdiden ters tepti. CHP içinde benim dindarlar ve Kürtlerin hakları konusundaki tavizsiz tutumum nedeniyle benden nefret eden rijid bir kesim vardır. Benim üzerime oynarsanız bu kesimi mutlu edersiniz belki ama bu kesimin desteklediği hiçbir siyasi lider şu güne kadar Türkiye’nin başına geçemedi."

İmamoğlu'nun yayını izleyince muhakkak tepkisel, diyaloğa kapalı ve çok öfkeli bir izlenim verdiğini kabul edeceği görüşünü dile getiren Alçı, "Zira program çıkışında 'Size özellikle yüklenmek gibi bir amacım yoktu, öyle anlaşıldıysa üzülürüm' diyerek ayrıldı kanaldan" bilgisini verdi.

'Tevfik Göksu bana tek bir soru bile göndermedi'

Alçı, yayın boyunca hiçbir sorusuna sakin ve net bir cevap alamadığını söyledi. Sormak istediği hiçbir şeyi doğru dürüst soramadığını ifade eden Alçı, "Üstelik sorularımın kaynağı sorgulandı, cevap vermek yerine tuhaf bir biçimde beni hedef almayı tercih etti Ekrem Bey. Mesela Tevfik Göksu kendisine sormam için bana hiçbir soru göndermemişti ama önyargıyla en baştan benim sorularımı öyle kodladı ve konuşturmadı. Ben bu öfkeli tavra karşı sakin ve nazik tutum almaya çalıştım. Bu olmayan Tevfik Göksu soruları da saçma biçimde her yerde haber oldu" ifadesini kullandı. Alçı, şunları yazdı:

"Yeniden söyleyeyim: Tevfik Göksu bana tek bir soru bile göndermedi. Sırf bana değil, programda sevgili Nihal’e de yer yer çok sert çıktı. Yalnızca İsmail’in sorularını güler yüzle karşıladı ama İmamoğlu öyle gergindi ki İsmail de doğru dürüst soru soramadı. Sosyal medyadaki tantanaya ve dezenformasyonlara kanmayınız sevgili okurlarım. Post-truth döneminin yalan algılarına itibar etmeyiniz.

'Gerçi ben bir kadın olarak sık sık cinsiyetçi nezaketsizlik ve kabalık görmeye Fatih Altaylı’dan da alışığım'

Lütfen açın Youtube’dan yayını izleyin. Zaten trend videolara da girmiş. Sosyal medyadaki güya programda söylenmiş gibi dolaşan birçok saçmalığın yalan olduğunu göreceksiniz. Sonuç olarak taraflı tarafsız herkesin uzlaştığı bir konu var ki Ekrem İmamoğlu o yayında bana nezaketli davranmadı. Gerçi ben bir kadın olarak sık sık cinsiyetçi nezaketsizlik ve kabalık görmeye Fatih Altaylı’dan da alışığım ama açıkçası Ekrem Bey’den bu tavrı beklemezdim."

'Ekrem Bey’in tavrına üzüldüm ve kendisine kırıldım'

Sözlerinin devamında yayınla ilgili diğer konuları da detaylıca değerlendiren Alçı, sözlerini "Eğip bükmeden yazayım: Ekrem Bey’in tavrına üzüldüm ve kendisine kırıldım. Hani herkesle diyaloğa açık, kavga değil çözüm isteyen Ekrem İmamoğlu? Hani iktidarın sert dilinden şikayet eden ve güler yüz, tatlı dil vaat eden yeni İstanbul Belediye Başkanı?" diye noktaladı.