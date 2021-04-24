Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız

Dışişleri Bakanlığı tarafından 1915 olaylarıyla ilgili yapılan açıklamada "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" ifadesine yer verildi.