Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarıyla ilgili olarak resmi Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Bakanlığın açıklamasında "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" dendi.
Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 24, 2021
Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!
Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/RVSDYyKMom
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