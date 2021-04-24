İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye tepki: Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'ye yönelttiği tepkide "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur" ifadesine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda HDP'ye tepki gösterdi.

Altun, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz" dedi.

Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır.



Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur.



Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir!



Sizi aziz milletimize havale ediyoruz... pic.twitter.com/RaGuRTdpSA — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2021

​Altun'un alıntıladığı paylaşımda "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" denilerek HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun bu konudaki açıklamasına yer veriliyordu.