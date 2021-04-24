İstanbul barajlarında son durum: Son bir yılın en yüksek seviyesinde

İstanbul'un barajlarında bugün itibariyle doluluk yüzde 81.11 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre bugünkü doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçsede artan hava sıcaklıklarıyla birlikte artış hızı düşmeye başladı.

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı. Geçen aylarda İstanbul barajlarında yüzde 20'lere kadar düşen doluluk oranı, yüzde 81.11 ile yılın en yüksek seviyesi olarak ölçüldü. 2020 yılı mayıs ayı sonunda doluluk oranı, yüzde 68.56 olmuştu.

Geçmişe oranla doluluk oranlarındaki artış yavaş seyrediyor. Son bir haftada İstanbul barajlarında yaşanan yüzde 0.42'lik artış, doluluk oranını yüzde 80.72’den yüzde 81.11’e yükseltti. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı, yüzde 97.36 ile Darlık Barajı olurken, en az doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 43.38 ile Sazlıdere Barajı oldu.

Bugün itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şöyle kayıtlara geçti:

Alibeyköy Barajı yüzde 66.26, Büyükçekmece Barajı yüzde 77.35, Darlık Barajı yüzde 97.36, Elmalı Barajı yüzde 95.31, Istranacalar yüzde 53.56, Kazandere Barajı yüzde 77.67, Ömerli Barajı yüzde 95.87, Papuçdere Barajı yüzde 76.87, Sazlıdere Barajı yüzde 43.98, Terkos Barajı yüzde 78.24.