Başsavcılıktan Thodex açıklaması: '120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmaya dair açıklama yapıldı. Şirketin 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

"Thodex adlı kripto para borsasında hesapları bulunan kişilerin hesaplarına erişilemediği ve şirket sahibinin yurtdışına kaçtığı yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" hatırlatması yapılan açıklama, şöyle devam etti: