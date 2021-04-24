TSK'dan Metina'ya hava destekli kara harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine hava destekli kara harekatı başlattığı belirtildi. Özel kuvvetlerin helikopterle bölgeye indirildiği harekatta, SİHA'ların da aktif olarak kullanıldığı aktarıldı.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın aktardığına göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte harekatı, harekat merkezinden takip ediyor. Harekatla ilgili bölgedeki birlik komutanlarından bilgi alan Akar, bu doğrultuda talimatlar veriyor.