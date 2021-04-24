TSK'dan Metina'ya hava destekli kara operasyonu: 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik olarak hava destekli kara operasyonu başlattı. Operasyonun ismi, 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım' olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan PKK hedeflerine hava destekli kara operasyonu başlattı. İsmi 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım' olarak belirlenen operasyonda, özel kuvvetler helikopterle bölgeye indirildi; SİHA'ların da aktif olarak kullanıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte harekat merkezinden takip etti. Operasyonla ilgili bölgedeki birlik komutanlarından bilgi alan Akar, bu doğrultuda talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) operasyonla ilgili olarak resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman komandoları, Kuzey Irak’ta" ifadesi kullanıldı. Söz konusu paylaşımda bir de video yer aldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta! 🇹🇷 pic.twitter.com/nnG2cEKeVB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2021

Erdoğan: Sığınak-barınak ve mağaralar ateş altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da akşam saatlerinde operasyonun komuta merkezine video konferansla bağlandı.

Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin kullanılmasının ayrı bir iftihar meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir" dedi.

Erdoğan, operasyona ilişkin olarak "Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır" bilgisini verdi.