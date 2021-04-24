Yeniçağ yazarı Bulut: Bill Gates kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiasıyla birlikte tartışmaların odağı haline gelen kripto paralarla ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

'Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor' başlıklı yazısında "Tek paranın ilk hedefi, ulusal ekonomileri çökertmektir. Hiç çökmeyecek olan ekonomik değer topraktır. Dünya ekonomisi, koronavirüs kullanılarak 'Büyük Sıfırlama'ya doğru götürülürken, Bill Gates'in bir taraftan aşı üreten kuruluşlara para yardımı yapması, diğer taraftan da ABD'nin ve dünyanın en büyük toprak ağası haline gelmesinin sebebi budur" ifadesini kullanan Bulut, şöyle devam etti:

"Türkiye Kanal İstanbul güzergahının iki tarafındaki toprak satışlarını konuşurken, Bill Gates'in, Edirne ve Kırklareli'nde 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı bildirildi. Trakya 2000 Sitesi'nin haberine göre Gates'in Türkiye'de toplam 56 bin dönüm arazi aldığı öğrenildi.

Kastamonu gazetesi, 'Başımıza Bill Gates kuşu kondu!' diye başlık attı.

Öyle ya devletin yerini Bill Gates alıyor. Türkiye'de ise gençler, tarikat eğitimiyle uyutuluyor. Avusturya merkezli uluslararası petrol ve gaz şirketi OMV de Edirne ile Kırklareli'nde 6 bin dönüm tarım arazisi topladı. Haberlere göre Trakya'da en çok tarım arazisi toplayan kişi ise Fıratpen'in sahibi iş adamı Nevzat Demir oldu. Demir'in geçtiğimiz yıllarda emlakçılar aracılığıyla Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde en az 517 bin dönüm tarım arazisi aldığı belirtildi.

Yalnız bu haberlerde, toprak alımları, 'Edirne ve Kırklareli küresel ısınmada az etkilenecek yerler arasında gösteriliyor' diye izah ediliyor.

Bill Gates'in Edirne ve Kırklareli'nden toprak almasının sebebi kurulması planlanan tek dünya devletinin merkezinin Kanal İstanbul ve etrafındaki topraklar olarak belirlenmesi olmasın? Zira her ne kadar iklim zirvesi yapsalar da küresel ısınma, şu an için bir varsayımdan hatta tasarımdan ibarettir. Bilimsel olarak doğrulanmış değildir.

Yine Bill Gates öncülüğünde, küresel ısınmayı iki derece düşürmek için, atmosfere tebeşir tozu püskürtmek projesine 20 bin uçakla İsveç'te başlayacaklar ama bu konuda kimden izin aldıkları belli değildir. Kendilerini 'God' yerine koyuyorlar. Türkçe 'Tanrı' demedim, zira 'Tanrı' kelimesinin kirletilmesine gönlüm razı gelmiyor."