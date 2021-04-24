TBMM Başkanı Şentop: 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için öngörülen şartların hiçbiri mevcut değil

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir" açıklamasında bulundu.