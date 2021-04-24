Kılıçdaroğlu yanıtladı: İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanlığı için ittifak adayı olabilir mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı için ittifak adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, "İki arkadaşımız da başarılı, bu başarıları hazmedemiyorlar. Biz bu adayı belirlerken ittifakla belirleyeceğiz" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 ekranlarında gazeteci Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtladı.

Koşulların Türkiye’yi erken seçime götüreceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sonbaharda erken seçim olabilir. Bizim ittifakımız eşitlikler üzerine kurulu bir ittifaktır. Dolayısıyla biz seçimler sırasında oturup konuşmak zorundayız. Vatandaşa neyi vaat ediyoruz bunu konuşacağız. Birinci ilkemiz bu. Adayı beraber oturup konuşacağız. Bizim kültürümüzde demokrasi var. Cumhur İttifakı'nda ise tek adam var. Biz bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CHP bir konuyu araştırmadan o konuda bir şey söylemez" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"AKP’ye oy veren kardeşlerimiz de bunu bildiğini biliyorlar. Yiğit Bulut 'Türkiye’nin satılabilir rezervi olmadı' diyor. Biz doğruları söyledikçe yalan üretiyorlar. Ama bu yalanlar kamuoyunun önüne çıkıyorlar, 128 milyar dolar pankartını indiriyorlar. Çünkü rahatsız oluyorlar, en sonunda kabul ettiler."

'Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetemiyorlar'

Kripto para ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmelere değinen Kılıçdaroğlu, "Bu adam, bu vurgunu vururken MİT var mı, polisi var mı, hakimi, savcısı var mı, Maliye Bakanlığı var mı, MASAK var mı? Bu adam vurgun yaparken konuşmadılar da kaçınca neden konuşmaya başladılar. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak benim görevimdir. Bu ülkede kimliği, inancı ne olursa olsun benim görevimdir. Vurguncuya hesap sormak benim görevimdir. Nasıl hesap soracaksın? Kaçmadan soracaksın. Bizi takip ediyorsun bizi bırak. Türkiye’yi soyanları takip et. Bu adam bu vurgunu yaparken bu hükümet neredeydi? Bakanlarla beraberdi, fotoğraf çekiliyordu. Ben görüşsem manşet yaparlardı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetemiyorlar" diye konuştu.

'İttifakı olan her bir parti seçim olacakmış gibi çalışıyor'

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isimleri geçiyor. Bu iki isim ittifak adayı olabilir mi?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, şöyle yanıt verdi: