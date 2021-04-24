Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan HDP'ye: PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla HDP'ye tepki gösterdi. Kalın, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" dedi.
Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin. pic.twitter.com/2xWH5kkkto— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 24, 2021
Kalın'ın alıntıladığı paylaşımda "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" denilerek HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun bu konudaki açıklamasına yer veriliyordu.
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