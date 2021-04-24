Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 339 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 596 vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 511 oldu, 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...