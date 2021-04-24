İletişim Başkanı Altun: Ermeni terör örgütleri onlarca sivili katletti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda bulunarak bir videoya yer verdi.
Altun, "Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının da olduğu onlarca sivili katletti. Terör kurbanlarını İstanbul ve Los Angeles'ta bugünden itibaren sergilerle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
Armenian terrorist organizations killed dozens of civilians –citizens of Turkey, Azerbaijan, France, Sweden and the United States– in assassinations, shootings and bombings.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2021
We remember the victims with exhibitions in Istanbul and Los Angeles, starting today. pic.twitter.com/cUTuDe7jqW
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