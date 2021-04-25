Kayıt
04:41 25 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

    Bakan Kurum: İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak süreci pazartesi günü başlatıyoruz

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 55
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1044231874_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_3ba077a14e416362cb3ebf19609c2b61.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104251044352180-bakan-kurum-istanbulun-en-buyukkentseldonusumprojelerinden-biri-olacak-sureci-pazartesi-gunu/

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kirazlıtepe Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını, bu çerçevede 2 bin konutluk projenin ihale sürecini yürüttüklerini belirterek en son etabın ihalesinin de pazartesi günü yapılacağını kaydetti.

    Pendik Belediyesine ziyaretinin ardından Üsküdar Belediyesine geçen ve burada değerlendirme toplantısına katılan Kurum, ilçedeki kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri başta olmak üzere yürütülen projeler hakkında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den bilgi aldı.

    Kirazlıtepe ve Küplüce'de mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Kurum, 2,5 yıl önce Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm projesini başlattıklarında vatandaşların kentsel dönüşümün kendilerini mağdur edeceğini düşündüğünü, ilk anlaşma oranlarının yüzde 20-30'lar seviyelerinde olduğunu hatırlattı.

    18 yıldır her işte yaptıkları gibi kentsel dönüşüm sürecinde de vatandaşların rızası çerçevesinde projeleri yürüttüklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

    "Kirazlıtepe Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bu çerçevede 2 bin konutluk bir projemizin ihale sürecini yürüttük. En son etabımızın ihalesini de pazartesi günü itibarıyla yapmış olacağız. İlk etaplarımız, konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyen, mahalle kültürünün yaşatılacağı, Çamlıca Camimizde Çamlıca Tepemizle birlikte burada tüm regülasyon alanlarıyla birleşecek, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği bir projeyi inşallah ağustos ayı itibarıyla hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyor olacağız. Diğer etaplarımızı da yine sırasıyla ihalelerimizi yapmak ve aynı anlayışla, aynı kalitede projelerimizi yaparak vatandaşlarımıza Kirazlıtepe'de toplamda 2 bin konutluk 180 bin metrekarelik alanda 1500'ü de hak sahibi vatandaşlarımız diğerleri de ticari bölgeler olmak üzere konutlarımızı yapıp teslim ediyor olacağız."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Çamlıca'da Türkiye'nin en uzun bayrak direğine Türk bayrağının göndere çekilmesi törenine katılarak hem çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını hem de Üsküdarlılara müjde verdiğini anımsatan Kurum, bugün kendilerinin de Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'le Üsküdar ve Çamlıca'da ihtiyaç görülen alanlara ilişkin kentsel dönüşüm istişareleri yaptıklarını anlattı.

    Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla pazartesi günü itibarıyla Üsküdar'da Ferah Mahallemiz, hemen Çamlıca Camimizin karşısındaki mahalle, yine Üsküdar'ımıza yakışmayan, vatandaşlarımızın bu noktada sosyal ihtiyaçlarını gideremedikleri, yolların, alt yapının yeterli olmadığı Ferah Mahallesi'nde, hemen arkasında bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde, diğer taraftan yine hemen sağımızda bulunan Küplüce Mahallemiz de ki orada da 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini, belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak süreci pazartesi günü itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz. Üsküdar'ımıza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden." değerlendirmesini yaptı.

    Amaçlarının İstanbul'da ne kadar riskli yapı varsa, bunların dönüşümünü sağlamak olduğunun altını çizen Kurum, hedeflerinin her yıl 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli konutu dönüştürmek, icraat yapmak, eser üretmek, eser siyaseti yapmak olduğunu ifade etti.

    Bakan Murat Kurum, İstanbul'u ilgilendiren bir projenin de Validebağ'daki Koru Düzenleme Rehabilitasyon Projesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

    "Biliyorsunuz Validebağ tam anlamıyla 354 bin metrekarelik bir alanda oluşuyor. Bu alanda tescilli ağaçlarımızın, tescilli yapılarımızın korunduğu bir rehabilitasyon projesi gerçekleştireceğiz. Üsküdar Belediyemizle birlikte yürüteceğimiz projede, yaklaşık 30 milyon lira yapım bedeli olacak. Yüzde 50'sini Bakanlığımız hibe, kalanını da kredi desteği vermek suretiyle Üsküdar Belediyemizle bu projeyi yürüteceğiz. İçinde o doğal güzellik de tescilli ağaçların altında bütün alanın rehabilitasyonunun yapıldığı bir alanımız. 354 bin metrekarelik alanımızı da İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. Validebağ Projemiz de şimdiden İstanbul'umuza, Üsküdarlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun."

    117 bin kentsel dönüşüm projesi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un hemen her ilçesinde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildiğini belirterek, şu an sahada devam eden 117 bin kentsel dönüşüm projesi olduğunu aktardı.

    117 bin kentsel dönüşüm projesinde, mahalle kültürünün yaşatılacağı, vatandaşın bittiği zaman içinde mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayacağı projeleri yapmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Kurum, Anadolu ve Avrupa yakalarında yürütülen projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

    "Üsküdar'ımızda çok önemli bir proje yürütüyoruz 2 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi. Yine Anadolu Yakası'ndan bakarsak, bugün Pendik, dün Sultanbeyli ilçemizdeydik. Daha önce yine Sancaktepe ilçemizde kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Kartal Orhantepe'de 6 ay içerisinde yıkılan yapıların yerine yenilerini yaptık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Fikirtepe'de 15 bin konutluk çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Burada da 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren, Ataşehir'de imar iskan bloklarının yapımını gerçekleştiriyoruz. Ümraniye'de çok önemli projeler var. Esenlerimizde, Başakşehirimizde, Bağcılarımızda, Güngörenimizde Tozkoparanımızda Okmeydanı'nda, Bağcılar'da bilhassa 117 bin konuttan oluşan kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz ve her geçen gün de bunlara, bugün olduğu gibi Ferah Mahallesi'nde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yine Küplüce Mahallemizi ekledik. Eklemeye de devam edeceğiz."

    Kentsel dönüşüm projelerinde yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine değinen Kurum, uyumlu çalıştıklarını, onların verdiği desteklerle vatandaşların bu süreçte en az mağduriyetini sağlayacak süreci yürütmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

    Belediye başkanlarından ricasını dile getiren Kurum, "Sözde değil özde, hakikaten kentsel dönüşümün içinde, taşın altına elimizi koymak suretiyle bu süreci yürütmek zorundayız. İstanbul'da olası depremi bekliyoruz. Bu depremde ne kadar sağlam yapılarla girer, depreme ne kadar daha fazla hazırlıklı olursak, o kadar depremin etkilerinden az zarar görürüz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır
    Bugün çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Günü kutlanıyor
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet