Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer koruma tutmuş

Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer’in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu belirtildi.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, piyasadan topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı.

Özer’in 8 ay önce Maslak’taki bir plazada aylığı 15 bin TL’ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü belirtildi. Aralarında milyonluk araçların da olduğu otomobilleri de rezidansın garajındaydı ancak Özer’in Arnavutluk’a kaçarken geride bıraktığı otomobillerinin kendi üzerine kayıtlı olmadıkları tespit edildi.

Thodex soruşturmasını yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özer’in şirketinin 120’den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini açıkladı.