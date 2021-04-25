Ahmet Hakan: Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık talihsiz bir başlangıç yaptı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın görevine çok talihsiz iki olayla başladığını söylerek, Yanık'ın bunları gidermek için daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

Bugünkü yazısında Ahmet Hakan, “Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çok talihsiz bir başlangıç yaptı” ifadelerini kullandı.

Yeni Bakan'ın iki talihsiz olayla karşılaştığını belirten Hakan, şunları kaydetti:

"İki talihsizliğe aynı anda imza attı: Bir: Makamında konuk ettiği 10 yaşındaki çocuğun, koruma altında olduğunu ifşa etti. Yetimlerin ve öksüzlerin ailesi konumundadır artık kendisi. Bu konuda kendisinden beklenen azami özendir. Ama maalesef olmadı. İki: Ramazan nedeniyle 10 yaşındaki çocuğa ikramda bulunamadıklarını söyledi. Ne gerek vardı böyle bir açıklamaya? Madem ikramda bulunmama yolu tercih edildi, bari bir kitap, bir saat armağan edilseydi. Bu da tatsız bir duruma yol açtı".

Bütün gözlerin Yanık'ın üzerinde olacağını söyleyen Hakan, "Yıkıcı bir yaklaşım yerine yapıcı bir tutum almak istiyorum. İşte tam da bu nedenle yeni Bakan Derya Yanık’a... 'Artık bütün gözler sizin üzerinizde. Bu talihsiz başlangıcın doğurduğu sancıları gidermek için çok daha fazla özenli olmak ve çok daha fazla çalışmak zorundasınız' diyorum" dedi.