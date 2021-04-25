Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yerine çelenk töreni düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, her 25 Nisan'da atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Şafak Ayini' yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

​Anzak Koyu'nda saat 05.30'da Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton'un konuşmalarıyla başlayan törende, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup 2. Kolordu Komutanlığında görevli Piyade Kurmay Yarbay Anıl Aksoy tarafından okundu.

Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in çelenk bıraktığı tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Program, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından tamamlandı.

Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinnes ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.