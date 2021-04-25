Tecavüz sanığının mal varlığına haciz konuldu

İstanbul Şile'de zihinsel engelli bir kişiye cinsel istismardan tutuklanan 57 yaşındaki Ergün K.'nın mal varlığına 110 bin liralık ihtiyati haciz konuldu.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, İstanbul Şile'deti bir caminin tuvaletinde zihinsel engelli bir kişiye cinsel istismarda bulunan Ergün K. polise ihbar edildi.

Gözaltına alınan 57 yaşındaki adam, savcılık ifadesinden sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. Ergün K. hakkında ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olayla ilgili ceza davası devam ederken mağdurun ailesi tarafından Ergün K. hakkında Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’nde manevi tazminat davası da açıldı. Davanın ilk duruşmasında mağdur avukatı Ergün K.’nın üzerine kayıtlı malları elinden çıkaracağına dair duyumlar aldıklarını, bunun gerçekleşmesi halinde ailenin ileride mağdur olabileceğini savunarak Ergün K.’nın mal varlığına ihtiyati haciz konulmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Şile Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Nisan’da verdiği ara kararla sanık Ergün K.’nın mal varlığına 110 bin liralık ihtiyati haciz konulmasına hükmetti. Mahkeme tarafından verilen ihtiyati haciz kararının cinsel istismarla ilgili açılan manevi tazminat davaları için örnek olduğunu söyleyen avukat İhsan Yalçınkaya, "Mahkeme yerinde bir karar vererek sanığın mallarına ihtiyati haciz koyarak ileride ortaya çıkacak bir zararı da önlemiş oldu. Bu karar benzer davalar için örnek oluşturuyor” dedi.