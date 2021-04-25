23 Nisan'da Atatürk'e hakaret eden veli hakkında soruşturma

Konya'da bir lisede tarih öğretmeni, WhatsApp okul öğrenci grubunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili video paylaştı. Videoyu gören bir öğrenci velisi Atatürk’e yönelik hakaret içerikli mesajlar atınca hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Sarayönü ilçesindeki bir lisede görev yapan tarih öğretmeni, WhatsApp okul öğrenci grubundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında video paylaştı.

DHA'nın aktardığı habere göre, öğrenci velilerinden F.G., grupta Atatürk'e hakaretle bulunan sözler sarf etti. Öğrenci velisinin hakaret içeren sözlerinin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine Valiliğin talimatıyla Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında F.G. gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ''Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; şüpheli F.G.'nin okul öğrenci grubunda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen olayla ilgili olarak, Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli F.G. hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında soruşturma başlatılmış, şüpheli F.G. gözaltına alınmıştır'' denildi.

28 Mart'ta Armavir kentinde vatandaşlarla bir araya gelen Paşinyan, burada yaptığı açıklamada "Erken parlamento seçimlerinin yapılması için nisanda istifa edeceğim. Görevi bırakmıyorum. Bu dönemde başbakan vekili olarak göreve devam edeceğim. Eğer onay verirseniz, size öncesinden daha iyi hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Aksi halde iktidarı seçtiğiniz kişiye devredeceğiz" demişti.

Mart başında başkent Erivan'da taraftarlarının düzenlediği mitingde konuşan Paşinyan, parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusunda ekim ayında bir referandum yapmayı planladıklarını da duyurmuştu.