14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığına indirimsiz 23 yıl 9 ay hapis

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 8. sınıf öğrencisi T.A., Haziran 2019'da okuldan arkadaşlarıyla gittiği parkta, 21 yaşıdaki Orhan S. ile tanıştı. Birlikte bir şeyler yedikten sonra bir arkadaşlarının evine giden T.A., sanığın cinsel istismarına uğradı.

DHA'nın aktardığına göre T.A., bu olayın ardında yaklaşık 6 ay sanıkla görüşmeyi sürdürdü. Ancak, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenince, ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Orhan S., sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Orhan S. hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Soruşturma devam ederken, T.A. doğum yaptı.

DNA testi sonrası ifadesini değiştirdi

Davanın görüldüğü Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne, Adli Tıp Kurumu'nca gönderilen raporda DNA incelemesi sonucu bebeğin babasının sanık Orhan S. olduğu bildirildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Orhan S., raporun ardından mahkemeye verdiği savunmasında, mağdur ile 6 ay arkadaşlık yaptıklarını, yaşını 19 olarak söylediğini, birkaç kez rızası ile cinsel ilişkiye girdiklerini, yaşının küçük olduğunu öğrenince de ilişkiyi bitirdiğini iddia etti.

Mağdurun hamile olduğunu bilmediğini, ailesinin kendisini şikayet etmesi sonucu durumu öğrendiğini belirten sanık Orhan S., beraatini talep etti. Mahkeme, sanığın tüm dosya kapsamında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğine hükmederek, sanığa bu suçtan 20 yıl hapis cezası verdi. Sanığa, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme cezada indirim hükümlerini uygulamadı.