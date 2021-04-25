Rusya'da 8 bin 780 koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, ülkede son 24 saat içinde 8 bin 780 yeni koronavirüs vakası görüldü.

Sıkı koronavirüs kısıtlamalarının sürdüğü Rusya'da günlük vaka sayısı 8-9 bin bandında seyretmeye devam ediyor.

Son 24 saatte 8 bin 780 kişide virüse rastlanan Rusya'da pandemi başından bu yana görülen toplam vaka sayısı 4 milyon 762 bin 569 oldu.

Başkent Moskova 2 bin 526, Saint Petersburg 701 ve Moskova Bölgesi 611 vakayla en fazla vakanın görüldüğü yerler olarak kaydedildi.

Rusya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere 332 kişi daha eklenirken toplam ölü sayısı 108 bin 232'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 7 bin 540 artarak 4 milyon 388 bin 8 oldu.