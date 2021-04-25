Kayıt
12:21 25 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mustafa Sarıgül

    Koronavirüsü atlatan Mustafa Sarıgül: Bir ay için kapanma yapmazsak bu yılı tamamen kaybedebiliriz

    © İHA / HASAN ZAHİD EZİM - YUNUS EMRE ŞEKER
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 12
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/1044353292_0:105:2731:1641_1200x675_80_0_0_4844eb79ba5576f3c34192bfe64a12e1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104251044353323-koronavirusu-atlatan-mustafa-sarigul-bir-ay-icin-kapanma-yapmazsak-bu-yili-tamamen-kaybedebiliriz/

    Koronavirüse yakalanan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tedavisinin ardından gerçekleştirdiği ilk basın açıklamasında kapanma çağrısında bulundu. Sarıgül, “Bir aylık kapanma yapalım ve bir yılı kurtaralım. 1 ay için kapanma kararı almazsak bu yılı tamamen kaybedebiliriz. Bu da çok büyük ekonomik ve sosyal yıkıma neden olabilir” dedi.

    Bir süre önce koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sağlığına kavuştuktan sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Partisinin Beşiktaş Ulus’ta bulunan ofisinde bir basın açıklaması yapan Mustafa Sarıgül, koronavirüsün etkilerinin azaltılması için bir aylık kapanma çağrısında bulundu.

    ‘Kapanma olmazsa çok büyük ekonomik ve sosyal yıkıma neden olabilir’

    Sarıgül Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir sıkıntıdan geçtiğini belirterek, "Bu nedenle bir ay boyunca mutlaka kapanma olmalıdır. Gıda, güvenlik, iletişim ve sağlık dışındaki sektörlerde tamamen uzaktan çalışma modeline geçilmesi lazım ve bu şekilde personelin işlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Esnaf, çiftçi ve KOBİ’ler için tüm vergi borçları en az 90 gün süre ile mutlaka ertelenmelidir. Turizm, restorancılık, ulaşım gibi tüm hizmet sektörlerine 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli kredi mutlaka hayata geçirilmelidir. Tiyatro, müzik, sinema sektörleri ve sanatçılarımıza özel bir destek mutlaka sağlanmalıdır. Resmi veya gayri resmi tüm etkinlikler, toplantılar, buluşmalar kesinlikle ertelenmeli, siyasi parti toplantıları 10 kişiyi geçmemelidir ya da mümkünse online olarak yapılmalıdır. Sağlık personelinin tamamı için eve servis, çocuklarına özel kreş, özel taşıt imkanları gibi imkanlar sağlanarak yükleri azaltılmalıdır. Eğer 1 ay için bu kararı almazsak bu yılı tamamen kaybedebiliriz. Bu da çok büyük ekonomik ve sosyal yıkıma neden olabilir” diye konuştu.

    ‘Şu anda virüs yüksek bulaşma özelliği gösteriyor, kısmi tedbirler işe yaramaz durumda’

    Bir aylık kapanma önerisinin siyasi bir çağrı olmadığını ifade eden Mustafa Sarıgül, Şu andaki virüs tüm gücüyle çok yüksek bulaşma özelliği göstermektedir. Bu nedenle kısmi tedbirler ne yazık ki neredeyse işe yaramaz durumdadır. Kendimizi kandırmayalım. Meselenin ciddiyetini görelim. Türkiye Değişim Partisi olarak pazartesi gününden itibaren bir aylık kapanmayı öneriyoruz. Hiçbir siyasi etki meselesi olmadan bütün siyasi partilerin bir araya gelerek ortak görüşü olarak ülkemizdeki can kayıplarını aza indirmek, dünyada Türkiye’mizin daha saygın bir ortamda olduğunu ve gerçekten pandemiyle mücadelede önemli adımlar attığını bütün dünyaya göstermek açısından bayram sonuna kadar mutlaka bir kapanma öneriyoruz. Bir ayı sıkıntıya sokmazsak yılları sıkıntıya sokabiliriz ve önemli can kayıpları olabilir. Bir Türkiye Değişim Partisi olarak yurttaşlarımızın sağlığını her türlü siyasi çalışmanın önünde tutmaktayız. Bu çağrımız asla ve asla siyasi bir çağrı değildir. Bu çağrıyı insanlık adına, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, yardımcı personellerimizin hastanede neler çektiklerine şahit olmuş birisi olarak özellikle yapıyorum. Bir aylık kapanma yapalım ve bir yılı kurtaralım şeklinde konuştu.

    İlgili konular:

    İzmir Bilim Kurulu'ndan 4 haftalık tam kapanma talebi
    İBB Bilim Kurulu’ndan tam kapanma çağrısı
    Prof. Dr. Saltık: Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli
    Etiketler:
    kapanma kararı, kapanma, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüs, Türkiye Değişim Partisi (TDP), Mustafa Sarıgül, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır
    Bugün çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Günü kutlanıyor
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet