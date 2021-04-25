Turist ve çifte vatandaş olduğunu iddia eden Karabulut’a sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza kesildi

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yürüyüşe çıkan ve turist ve çifte vatandaş olduğunu söyleyen Yusuf Karabulut, tarih turuna çıktığını iddia etti. Karabulut, belge gösteremeyince ceza kesildi. Karabulut, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bunu gazeteye verirseniz sizi mahkemeye vereceğim” dedi.

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında denetleme noktası oluşturdu. Denetimlerini sürdüren bekçiler de bölgede sık sık tur atmasından şüphelendikleri Yusuf Karabulut'u durdurarak izin belgesi sordu.

‘Şu an pasaportum yanımda değil, ayrıca ben çifte vatandaşım’

Karabulut, bekçilerin ‘Belgeniz var mı?’ sorusuna "Tarih gezisine çıktım. Burada tarihi hanlar bölgesini gezmeye geldim. Ancak şu an pasaportum yanımda değil. Ayrıca ben çifte vatandaşım" şeklinde cevap vererek, kendisine ceza kesilemeyeceğini söyledi.

‘Bunu gazeteye verirseniz sizi mahkemeye vereceğim’

Bekçilere uzun süre direnen Karabulut, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da, "Ben buraya geldim, turistim. Ben çifte vatandaşım. Bunu gazeteye verirseniz sizi mahkemeye vereceğim. Selamün aleyküm" diyerek tepki gösterdi.

Bekçilerin belge göstermesi ısrarına rağmen, turist olduğunu kanıtlayamayan Karabulut'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası kesildi.