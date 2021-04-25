VeBitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden çıktı

Kripto para işlem platformu VeBitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B., ile 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları, çiftin Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli VeBitcoin.com da katıldı.

Kripto para işlem platformu Vebitcoin.com, içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Olayın ardından İlker B. ile birlikte 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri süren İlker. B. ile eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları belirtildi.

Çiftin, çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda 34 kişiyle birlikte gözaltına alındığı, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı. Öte yandan şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı bildirildi.