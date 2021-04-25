Bimeks iflas etti: Çalışanlarını tazminatsız işten atmıştı

Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri mağazalarından biri olan Bimeks, mali krizi gerekçe göstererek önce birçok mağazasını boşaltıp, sonra da sırayla kapatma işlemine giderek yüzlerce işçiyi işten çıkarmıştı. Mahkeme, çalışanlarını tazminatsız olarak işten çıkaran Bimeks için iflas kararı verdi.

BirGün'ün haberine göre, Bimeks hakkında açılan davalardan biri sonuçlandı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, teknoloji perakendecisi Bimeks’in iflasına karar verdi. Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri mağazalarından biri olan Bimeks, mali krizi gerekçe göstererek yüzlerce işçiyi tazminatsız işten çıkarmıştı.

1989 yılında Kadıköy Mühürdar’daki küçük bir dükkanda ticari faaliyete başlayan Türkiye’nin ilk teknoloji perakendecisi Bimeks, daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı yapan Vedat Akgiray ve ağabeyi Murat Akgiray tarafından kuruldu.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte şirket bilişim teknolojisi, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi ürünleri satmaya başladı. Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan ilk teknoloji perakende şirketi oldu.

Bimeks, Eylül 2013’te büyük bir satın almaya giderek Dixons Retail PLC’ye ait olan Electro World’ün Türkiye kolunu satın aldı. Kasım 2013’te Bimeks, Electro World ile birleşti ve Electro World, Türkiye’deki mağazalarının tamamını Bimeks’e devretti. Bimeks daha sonra Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji perakende zinciri Fransız Darty’nin ise Türkiye’deki mağazalarından 28’ini satın alarak bünyesine kattı. 2018 yılından itibaren mali durumu kötüleşen şirket Mart 2019’da Borsa İstanbul’dan çıkarılmıştı.