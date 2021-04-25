CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnaf çocuklarıyla görüştü: ‘Gençleri düzlüğe çıkaracağım’

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir videoda, Kılıçdaroğlu zor zamanlar geçiren esnafların çocuklarını dinledi.

Gençlerin gerçekte neler yaşadığını bazen göremiyoruz. Bu kez esnaflarımızın evlatları olan gençlerle buluştum. Çözüm üretemeyen Saray’lı onlara kefen edebiyatı yapadursun, sorunlarını ben çözeceğim. Gençleri düzlüğe çıkaracağım. pic.twitter.com/4T1nHYEpwz — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 25, 2021

Ekonomik sorunlarla ilgili dertlerini dinlediği gençlerle fikir alışverişi yapan Kılıçdaroğlu'nun videosu "Gençlerin gerçekte neler yaşadığını bazen göremiyoruz. Bu kez esnaflarımızın evlatları olan gençlerle buluştum. Çözüm üretemeyen Saray’lı onlara kefen edebiyatı yapadursun, sorunlarını ben çözeceğim. Gençleri düzlüğe çıkaracağım" notuyla paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu’yla konuşan çocuklar, koronavirüs pandemisi kısıtlamalarının ailelerinin işlerini olumsuz etkilediğini ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. Çocuklardan bir tanesi “Biz 3 kardeşiz, 2 yaşında bir kardeşim var. Onun ihtiyaçları oluyor, o daha çocuk, oyuncak istiyor. Bezi oluyor, maması oluyor. Bunları karşılamakta zorlandığımız günler oldu” dedi.