Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda 'tarihi şanlı zaferlerle dolu milletin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale Ruhunu yaşatmaya ve Türkiye'yi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini' bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında ezelden beridir hür yaşayan milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran 'Çanakkale Ruhu'nun gelecek nesillere abidevi bir miras olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"En zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletimiz, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koymaktadır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni nesillere düşen görev, Çanakkale'de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı:



“Çanakkale Ruhu’nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz”https://t.co/WTYal55ldm pic.twitter.com/77x3sRrgRR — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 25, 2021

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