Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı.Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı. Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek” diye aktardı.