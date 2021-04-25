Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı. Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek” diye aktardı.
İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 24, 2021
Bu kapsamda ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı.
Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon m²‘lik alana internet götürmek.https://t.co/wJcrNPNb9n pic.twitter.com/u5WQT4JWLl
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