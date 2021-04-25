Eşini öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren şahıs gazetecileri tehdit etti: ‘Pislik temizleme diye yazın’

Kırıkkale'de 1.5 aylık eşini bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki kişi, adliyeye sevk edilirken gazetecileri tehdit ederek, "Kadın cinayeti diye yazıyorsanız, bakın pislik temizleme diye yazın, bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi.

Kırıkkale'de dün gece saatlerinde 75 yaşındaki M.D., 1.5 aylık eşini göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalıştı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.D. sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra emniyete götürüldü.

‘Kadın cinayeti değil, pislik temizleme diye yazın’

Emniyetteki işlemlerin ardından ifadesi alınan M.D., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna "Kadın cinayeti diye değil, pislik temizleme diye yazın. Bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi.