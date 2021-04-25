Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Yüksekova'da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.

Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

Akar, burada, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.