İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Bu yolda yalnız yürümeyeceksin, duruşmaya da geleceğim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, erkek arkadaşı Berk Öcalan tarafından darp edilen Zeynep Ç.'ye Twitter'dan desteğini açıkladı.

Soyer, yaptığı paylaşımda "Sevgili Zeynep, Yaşadığın zor zamanlarda gösterdiğin cesaretinle gurur duyuyorum. Bu yolda yalnız yürümeyeceksin. 18 Mayıs’ta duruşmaya da geleceğim. Bu haklı mücadele sonuçlanana kadar senin ve tüm kadınların yanında yürümeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sevgili Zeynep,



Yaşadığın zor zamanlarda gösterdiğin cesaretinle gurur duyuyorum.



Bu yolda yalnız yürümeyeceksin. 18 Mayıs’ta duruşmaya da geleceğim.



Bu haklı mücadele sonuçlanana kadar senin ve tüm kadınların yanında yürümeye devam edeceğim. https://t.co/60zvgcXe7J — Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 25, 2021

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