Kayıt
23:03 25 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Hatay kaza

    Hatay'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtulan aile anlattı: 'Ne sağa ne de sola kaçabildik'

    © İHA / GÖKHAN AKLAN
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/1044355635_0:239:1201:914_1200x675_80_0_0_f7d0360cfcfabfef0cfce08e0fd13647.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104251044355665-hataydaki-kazadan-kurtulan-aile-anlatti-ne-saga-ne-de-sola-kacabildik/

    Hatay'da freni boşalan vincin karşı şeride geçerek, 11 araca çarpmasıyla 4 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtulan Fuat Kababıyık, "Kurtulmamız bir mucize. Ne sağa kaçabildik, ne sola kaçabildik, mecbur yerimizde kaldık. Verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

    Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde Mehmet Sultanoğlu yönetimindeki elektrik kablosu yüklü vinç, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yolun karşısına geçtikten sonra 2'si hareket halinde, 9'u park durumunda olan 11 araca çarptı.

    Kazada vinç sürücüsü Mehmet Sultanoğlu ve yanındaki Özcan Ünal ile çarptığı taksinin şoförü Zülfikar Göçmen ve yolcusu Eda Demirel hayatını kaybetti. Vincin çarptığı otomobilde yaralanan Fuat Kababıyık, eşi Sevim Kababıyık ve kızları Nilay Kababıyık ile Sinan Cımbız da sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Öte yandan, kaza anı bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde elektrik kablosu yüklü vincin hızla devrildiği ve karşı şeritten gelen otomobilin sürücüsünün son anda kurtulduğu, diğer şeritten taksi ve otomobili altına alması saniye saniye kaydedildi.

    Hastanedeki ayakta tedavileri gece tamamlanan Fuat Kababıyık, eşi Sevim Kababıyık, kızları Nilay Kababıyık ve arkadaşları Sinan Cımbız taburcu edildi.

    Fuat Kababıyık ​kazadan kurtulmanın kendileri için mucize olduğunu ifade ederek, "Ben Harbiye’ye doğru çıkıyordum. Bir an uzaklara baktım, bir vinç karşı yöne yuvarlanıyor. Ben de ayağımı yavaş yavaş gazdan çektim, biraz duraklamak istedim. Bize yetişmeyeceğini düşündüm. Ondan sonra bir baktım, arabaları altına alarak sürükleyip geliyor. En son geldi, son anda bizim arabaya geldi çarptı, durdu. Yani bizim yapacağımız hiçbir şey yoktu, ne sağa kaçabildik, ne sola kaçabildik, mecbur yerimizde kaldık. Yani verilmiş bir sadakamız var. Bizim arabanın ön tarafı parçalandı, hafif yaralanma oldu bizlerde, ayakta tedavi olduk ardından taburcu olduk” dedi.

    Kazanın şokunu henüz üzerinden atamadığını dile getiren Nilay Kababıyık ise şunları söyledi:

    "Araba içinde yola bakarken, aracın devrildiğini gördüm. Bir baktım, kaç tane araba var sayamadım, gelirken hepsini alıp götürdü. O anı size anlatamam, şu an bile titriyorum korkudan. Çok kötüydü, şu an yaşadığıma şükrediyorum. Bizim yaşadığımız bir mucize, o ölenlere ne demeli?"

    Kazayı hafif sıyırıklarla atlattıkları için şükrettiklerini söyleyen Sevim Kababıyık da “Diğer vatandaşlara rağmen biz iyiyiz. O kazada, kamyonun tekerleri yerden kesildi. Kamyon iki-üç metre yükseklikte havaya uçtu ve yan şeride yuvarlandı. Biz durduk ama bize yetişti yine. Ben ön tarafta oturmuştum, kamyonun arka çiftli tekerleri benim sağımdaki kapıdaydı. Başımıza ne geldiyse anlık oldu, biz de bilemedik" diye konuştu.

    Etiketler:
    vinç, Kaza, Hatay
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır
    Bugün çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Günü kutlanıyor
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet