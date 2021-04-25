Hatay'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtulan aile anlattı: 'Ne sağa ne de sola kaçabildik'

Hatay'da freni boşalan vincin karşı şeride geçerek, 11 araca çarpmasıyla 4 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtulan Fuat Kababıyık, "Kurtulmamız bir mucize. Ne sağa kaçabildik, ne sola kaçabildik, mecbur yerimizde kaldık. Verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde Mehmet Sultanoğlu yönetimindeki elektrik kablosu yüklü vinç, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yolun karşısına geçtikten sonra 2'si hareket halinde, 9'u park durumunda olan 11 araca çarptı.

Kazada vinç sürücüsü Mehmet Sultanoğlu ve yanındaki Özcan Ünal ile çarptığı taksinin şoförü Zülfikar Göçmen ve yolcusu Eda Demirel hayatını kaybetti. Vincin çarptığı otomobilde yaralanan Fuat Kababıyık, eşi Sevim Kababıyık ve kızları Nilay Kababıyık ile Sinan Cımbız da sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde elektrik kablosu yüklü vincin hızla devrildiği ve karşı şeritten gelen otomobilin sürücüsünün son anda kurtulduğu, diğer şeritten taksi ve otomobili altına alması saniye saniye kaydedildi.

Hastanedeki ayakta tedavileri gece tamamlanan Fuat Kababıyık, eşi Sevim Kababıyık, kızları Nilay Kababıyık ve arkadaşları Sinan Cımbız taburcu edildi.

Fuat Kababıyık ​kazadan kurtulmanın kendileri için mucize olduğunu ifade ederek, "Ben Harbiye’ye doğru çıkıyordum. Bir an uzaklara baktım, bir vinç karşı yöne yuvarlanıyor. Ben de ayağımı yavaş yavaş gazdan çektim, biraz duraklamak istedim. Bize yetişmeyeceğini düşündüm. Ondan sonra bir baktım, arabaları altına alarak sürükleyip geliyor. En son geldi, son anda bizim arabaya geldi çarptı, durdu. Yani bizim yapacağımız hiçbir şey yoktu, ne sağa kaçabildik, ne sola kaçabildik, mecbur yerimizde kaldık. Yani verilmiş bir sadakamız var. Bizim arabanın ön tarafı parçalandı, hafif yaralanma oldu bizlerde, ayakta tedavi olduk ardından taburcu olduk” dedi.

Hatay'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtulan Fuat Kababıyık: 'Kurtulmamız bir mucize, ne sağa ne de sola kaçabildik' https://t.co/BiWUuxruUk pic.twitter.com/uzo6qlIARK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 25, 2021

Kazanın şokunu henüz üzerinden atamadığını dile getiren Nilay Kababıyık ise şunları söyledi:

"Araba içinde yola bakarken, aracın devrildiğini gördüm. Bir baktım, kaç tane araba var sayamadım, gelirken hepsini alıp götürdü. O anı size anlatamam, şu an bile titriyorum korkudan. Çok kötüydü, şu an yaşadığıma şükrediyorum. Bizim yaşadığımız bir mucize, o ölenlere ne demeli?"

Kazayı hafif sıyırıklarla atlattıkları için şükrettiklerini söyleyen Sevim Kababıyık da “Diğer vatandaşlara rağmen biz iyiyiz. O kazada, kamyonun tekerleri yerden kesildi. Kamyon iki-üç metre yükseklikte havaya uçtu ve yan şeride yuvarlandı. Biz durduk ama bize yetişti yine. Ben ön tarafta oturmuştum, kamyonun arka çiftli tekerleri benim sağımdaki kapıdaydı. Başımıza ne geldiyse anlık oldu, biz de bilemedik" diye konuştu.