Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Biden’ın 'korkunç' soykırım açıklamasına zaman içinde cevap verecek

İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD Başkanı Joe Biden'ın bu korkunç açıklaması son derece talihsiz ve adil olmayan bir açıklama. Tamamen reddediyoruz, kınıyoruz. Açıklama tarihi gerçeklerle de desteklenmiyor. Yasal bir temeli yok" dedi.

Türkiye'nin söz konusu açıklamaya zaman içinde cevap vereceğini kaydeden Kalın, "Önümüzdeki gün ve aylarda, farklı şekil, çeşit ve derecelerde bir karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.

'Türkiye-ABD ilişkilerine etkisi olacak'

Açıklamanın siyasi olarak da sorumsuz bir açıklama olduğunu söyleyen Kalın, "Siyasi olarak bakarsak, bu sorumsuzca ve yapıcı olmayan bir açıklama. Karabağ'ın özgürleştirilmesinden sonra Ermenistan ile normalleşme girişimleri dahil, Türkiye'nin içinde bulunduğu hiçbir sürece katkısı da yok. Tabiki Türkiye-ABD ilişkilerine de etkisi olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 2005 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arşivleri açarak ortak bir komitenin bu konuyu incelemesi teklifini hatırlattı.

Ermenistan tarafının bu çağrıya, kendi iddialarını boşa çıkaracağını bildikleri için cevap vermediğinin altını çizdi.

Kalın, Türkiye'nin bu skandal açıklamaya karşılık vermeye devam edeceğini vurguladı.

ABD'li yetkililerin, söz konusu açıklamanın olası tazminat taleplerine dair herhangi bir yasal dayanak sunmayacağını Türkiye'ye söylediklerini kaydeden Kalın, "Tüm bunların tek bir kelimeye indirgenmesi ve Türklerin bunda dahli olduğunun, Osmanlı ecdadımızın soykırım eylemlerine dahli olduğunun ima edilmeye çalışılması korkunç, şoke edici. Bu, tarihi gerçeklerle de desteklenmiyor" ifadelerini kullandı.