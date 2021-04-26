Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, çocuk işçiyi 'küçük ustamız' diye tanıttı: '23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladım'

Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı AK Partili Osman İnan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

İnan, belediyenin, işçi eldivenli küçük çocukla poz verip 'Küçük ustamız' diye tanıttı.

Sözcü'den Ali ekber Ertürk'ün haberine göre, İnan paylaşımında “İşçilerimize kolaylıklar diledim. Küçük ustamız Y.'ın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladım” dedi.

CHP Hayrabolu İlçe Başkanlığı, “Çocuk işçiliği teşvik eden ve yasaları çiğneyen bu anlayışı kınıyoruz” diyerek İnan'a tepki gösterdi.

'Babasını ziyarete gelmişti'

Başkan İnan ise eleştirilere “Babasını ziyarete gelmişti. Babasının da işçi eldivenini giymişti” yanıtını verdi.

​