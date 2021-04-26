Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş hayatını kaybetti

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal meyda hesabı üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı:

"Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni, kıymetli kardeşimiz Mustafa Kurdaş'ın muhtereme eşi Hatice Kurdaş'a Cenab'ı Allah'tan rahmet, Kurdaş ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni, kıymetli kardeşimiz Mustafa Kurdaş'ın muhtereme eşi Hatice Kurdaş'a Cenab'ı Allah'tan rahmet, Kurdaş ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.



Mekanı cennet, makamı âli olsun. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) April 25, 2021

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Kurdaş, eşinin vefatı öncesinde sosyal medyada "Çok dostumuz dualarını iletiyor, durumumuzu soruyor. Evimizin gözbebeği, kıymetli eşim Hatice hanımefendinin yoğun bakımdaki entübe durumu devam ediyor. Maalesef daha ciddi bir sürece giriyoruz. Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde dualarınızı istirham ediyoruz.." ifadelerini kullanmıştı.

Çok dostumuz dualarını iletiyor, durumumuzu soruyor. Evimizin gözbebeği, kıymetli eşim Hatice hanımefendinin yoğun bakımdaki entübe durumu devam ediyor. Maalesef daha ciddi bir sürece giriyoruz. Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde dualarınızı istirham ediyoruz.. — Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) April 25, 2021

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