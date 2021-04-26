Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, bir iş hanındaki kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kısıtlama saatinde kıraathaneye baskın yapan ekipler, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye, toplam da 44 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri sahibine de kumar oynamaya yer temini etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de kıraathaneye kumar baskını: 5 kişiye 44 bin 180 lira ceza https://t.co/SCNSrTws3p pic.twitter.com/vk0WmU3Iip— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 26, 2021
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