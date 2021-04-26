Selvi: İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiği söyleniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Selvi, "İmamoğlu’nun her defasında Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ettiği söyleniyor" dedi.

Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi, 'İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı CHP'yi geriyor' başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çıktığı her televizyon yayınında mutlaka Cumhurbaşkanlığı sorusunun yöneltildiğini belirtti.

İmamoğlu'nun biraz gerilemesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en çok oy alacak iki isimden biri olarak çıktığını vurgulayan Selvi, diğer kişinin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu söyledi.

Selvi, İmamoğlu'nun şu ana kadar "Cumhurbaşkanı adayı değilim" demediğini ifade eden Selvi, "İmamoğlu’na son çıktığı yayında da cumhurbaşkanı adaylığı soruldu. İmamoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tarzıyla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener’e 'Beni aday gösterin' mesajını verdi. 'Ben İstanbul ilçe başkanıydım, ilçe başkanlığına adayım demedim, önerildim. İlçe belediye başkanı adayı olduğumda da yine adayım demedim. Önce seçim yapıldı, ilçe belediye başkanı adayı oldum. Büyükşehir belediye başkanlığı konuşuldu, benden bir şey duydunuz mu?' dedi" hatırlatmasında bulundu. Selvi, şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu’nun her defasında Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ettiği söyleniyor. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığıyla ilgili her açıklamasının Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde kaşların çatılmasına neden olduğu ifade ediliyor. İmamoğlu’nun sürekli olarak Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutarak CHP yönetimine bir dayatmada bulunduğu düşünülüyor. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının hizmete odaklanmalarını istemişti. Ama İmamoğlu hizmete değil, Cumhurbaşkanı adaylığına odaklanmış durumda."

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı kavgasının CHP'yi karıştırmasının önünü kesmek için cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde mesajlar verdiğini savunan Selvi, bu noktada 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

'İmamoğlu’na adres olarak millet ittifakını gösterdi'

"Özal, kendisinden sonra ANAP’ın başına geçecek isim için 18 Türk büyüğünün ismini ortaya atmıştı. ANAP ondan sonra iflah olmadı" diyen Selvi, devamında "Abdullah Gül, yeniden Cumhurbaşkanı yapılmadığı için ya da başbakanlık verilmediği için muhalefetin adayı olarak Erdoğan’ın karşısına çıkmaya çalıştı. Sonra gitti, partisini kurdurdu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığı sonrası Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi istedi ama alamayınca şimdi kendi partisini kuruyor" ifadesini kullandı. Selvi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı uğruna nice darbeler yapıldı, nice partiler parçalandı. Eski Cumhurbaşkanı Demirel’in dediği gibi, 'Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir.'

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yöneltilen bir soruya, 'İki arkadaşımız da son derece başarılı. Bu başarıları hazmedemeyen bir siyasal iktidar var. Bunu da gayet iyi biliyorum. Ama Cumhurbaşkanı adayını belirlerken tek başımıza belirlemeyeceğiz. İttifakla birlikte belirleyeceğiz' yanıtını verdi. İmamoğlu’na adres olarak millet ittifakını gösterdi."

'Ekrem İmamoğlu, CHP’yi karıştırır'

Selvi, cumhurbaşkanı adayını belirlemede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in belirleyici olacağının gözlendiğini söyledi.

Bunun gerekçelerini "Yükseliş içinde olan Akşener’in millet ittifakının ortak adaylığı için eli güçleniyor. Akşener, kadın aday olmanın avantajına da sahip", "Akşener kendi aday olmasa da kimin aday olacağını belirleme gücünü elinde tutuyor. Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını engelleyen Akşener 2023 seçimlerinde ise ortak adayı belirleyecek altın hisseyi elinde bulunduruyor", "Akşener faktörü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın aleyhine olur mu? Olmaz. Akşener kendi aday olmazsa İmamoğlu ve Yavaş’ı destekleyebilir" olarak üç maddeyle sıralayan Selvi, şunları yazdı: