Bakan Koca'dan Sputnik V açıklaması: Testler olumlu sonuçlandı, bu hafta açıklama yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısıyla ilgili konuştu. Testlerin olumlu sonuçlandığını belirten Koca, "Ön anlaşma aşamasındayız. Bu hafta açıklama yapacağız. Önemli miktarda bir bağlantı yaptık. Kaç doz olduğunu hafta içi açıklayacağım" bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak Korkusuz gazetesi yazarı Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

Şu ana kadar ellerinde 28 milyon doza yakın bir aşının bulunduğunu belirten Koca, "Bunun 20 milyonu vatandaşlarımıza yapıldı. Elimizde 8 milyon doz aşı kaldı. Bu sebeple aşılanma yaşını 55'e indirdik" dedi.

Koca, "Çok daha fazla aşımızın olması gerekmiyor muydu? Niye aşılama hızlı ilerleyemiyor?" sorusu üzerine de Sinovac firmasının taahhüt ettiği takvime uymadığını söyledi. "Nisan ayı içerisinde 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu, yollayamadılar. Bu firmanın üretim eksikliğinden değil, Çin hükümetinin üretilen aşıları kendi ülkesi için kullanmasından kaynaklanıyor" diyen Koca, şöyle devam etti:

"BioNTech ise biliyorsunuz 4.5 milyon doz almıştık. 30 milyona tamamlayacağız. Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz gelmiş olacak. Bu sayıyı 60 milyona revize etmeye çalışıyoruz. Uğur Şahin hoca ile sürekli temas halindeyim. Pazartesi tekrar görüşeceğim."

Koca, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısıyla ilgili testlerin de olumlu sonuçlandığını aktardı. "Ön anlaşma aşamasındayız. Bu hafta açıklama yapacağız. Önemli miktarda bir bağlantı yaptık. Kaç doz olduğunu hafta içi açıklayacağım" bilgisini veren Koca, haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Ağustos, eylül, ekim aylarında aşılamada sorun kalmayacağını düşündüğünü ifade eden Koca, hem üretim kapasitesinin giderek arttığını hem de yeni aşıların devreye girdiğini vurguladı.

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"40 yaş üstü nüfus 35 milyon. Bunun yaklaşık 3 milyonu hastalığı atlattı iyileşti. Kalan 32 milyon vatandaşımızın da gene yaklaşık 12 milyonu aşılandı. 20 milyon kişiyi de haziran sonuna kadar aşılarsak 40 yaş üstü herkes aşılanmış olacak" ifadesini kullanan Koca, şunları paylaştı: