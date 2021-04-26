Nedim Şener: Biden, hedefinin Erdoğan’ı devirmek, ona bedel ödetmek olduğunu gizlemedi, gizlemiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Şener, Biden'ın daha önce Erdoğan'la ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak "Biden, hedefinin Erdoğan’ı devirmek, ona bedel ödetmek olduğunu gizlemedi, gizlemiyor. Bu sözlerle ilgili o tarihte yaptığım yorum, 'Biden darbe ile yapamadığını tamamlamaya geliyor' şeklindeydi. Hâlâ da aynı görüşteyim" ifadelerini kullandı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasına ilişkin bir yazıyı kaleme aldı.

Biden'ın başkan olmadan New York Times'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatan Şener, şunları söyledi:

"Biden, hedefinin Erdoğan’ı devirmek, ona bedel ödetmek olduğunu gizlemedi, gizlemiyor. Bu sözlerle ilgili o tarihte yaptığım yorum, 'Biden darbe ile yapamadığını tamamlamaya geliyor' şeklindeydi. Hâlâ da aynı görüşteyim. Ama bu kez dediği gibi, darbe ile değil seçim süreciyle; kullanılacağı alet de 'muhalefet’”.

Şener, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Biden tam da dediğini yapıyor aslında, git gide yükselteceği gerginlikle Türkiye içinde kutuplaşmayı ve çatışmayı artırmayı amaçlıyor. Umudu, destekleyeceğini söylediği muhalefette. O yüzden birileri S-400 alımına hemen karşı çıkıyorlar, Libya tezkeresine hayır oyu veriyor, Türkiye’nin dış politikada haklılığından değil yalnızlaştığından söz edip sürekli hatalı olanın sadece Türkiye olduğunu söyleyip duruyorlar. Amerika’nın ve Avrupa’nın duymaktan hoşlanacağı şeyler söylüyorlar.”

"İşte Biden yönetiminin hedefi de bu, baskılarla Türkiye içinde siyasi ve toplumsal çatışmayı olabildiğince artırmak. “Erdoğan bedel ödemeli ama bu kez darbe değil, muhalefetle” derken kastettiği tam da bu. Kendisine biat eden, istediğini yapan bir yönetim istiyor aslında" ifadelerini kullanan Şener, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi: