Ankara Valisi Şahin, hastane yönetimleriyle görüştü: 'Önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısı artacak'

Ankara Valisi Vasip Şahin'in hafta sonunda internet üzerinden uzaktan görüşme sağladığı hastane yönetimlerine "Önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısı artacak" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Vali Şahin, hastane yönetimlerinden destek beklediklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlara göre Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında azalma görülürken, Ankara Valisi Vasip Şahin geçen perşembe günü kentteki pandemi hastanesi statüsündeki bazı hastanelerin yönetimleriyle uzaktan erişimle bir araya geldi.

T24'te yer alan habere göre görüşme sırasında Şahin, gelecek 15 gün ağır hasta sayısının artmasının beklendiğine dikkati çekti. Vali Şahin bu nedenle hastane yönetimlerinden destek olunmasını istedi.

Vali Şahin’in bu mesajının ardından Sağlık Bakanlığı pandemi statüsündeki özel hastanelerden gerek servis, gerekse yoğun bakımlarına alınan vaka sayısının yüzde 10 artırılması talimatını verdi.

Bakanlık ayrıca, devlet hastanelerinde görülen yoğunluk nedeniyle Kovid – 19 olmayan hastaların da yine özel hastanelerce alınarak tedavilerinin yürütülmesini istedi.

Aynı vakada iki mutasyon birden

Bu arada Ankara’da ilginç bir vaka ortaya çıktı. Ankara’daki bir vakada hem İngiliz, hem de Brezilya mutasyonu Kovid-19 virüsü tespit edildi. Hastanın yeni ortaya çıkan duruma göre tedavisine başlandığı öğrenildi.