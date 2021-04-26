Acet: Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili üst düzey isim, 'Çok gerilmedik, Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi' dedi

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili üst düzey bir ismin kendisine "Çok gerilmedik, Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi" dediğini aktardı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili olarak üst düzey bir yetkiliyi "Görüşme nasıl geçti acaba?" diye yokladığını söyledi.

Görüşmenin içeriğinden haberdar olan bu kişinin kendisine eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın 22 Nisan 1981’de yaptığı açıklamanın linkini gönderdiğini ifade eden Acet, "Ulaştığım üst düzey ismin, Reagan’ın 40 yıl önce, içinde ‘soykırım’ geçen bu açıklamasını bana göndermesinin sebebi belliydi: Erdoğan ile Biden arasındaki bu ilk görüşmenin (Joe Biden’ın Başkan seçilmesinden bu yana) odağında bu konu, yani, sözde soykırım meselesi vardı" dedi.

Acet, karşılığında ilgili kaynağa "Görüşme gerilimli geçti o zaman, öyle mi?" diye ikinci bir soru sorduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Gelen cevap şu şekilde oldu: 'Yoo çok gerilmedik. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi.' Demek ki Joe Biden, Erdoğan'ı aramak için bugünü bekliyormuş Görüşmede, Biden’ın 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelendireceğini Erdoğan’a söylediği artık bilinmeyen bir sır değil.

Erdoğan’ın Biden’a cevaben, bunun hukuken bir karşılığının olamayacağı, artı ikili ilişkileri kötü etkileyeceği yönünde mesajlar verdiği de, görüşmeden dışarıya yansıyan haberler arasında yer aldı. Erdoğan’ın böyle ikili görüşmelerde, Türkiye’nin haklarını ve tezlerini korumak adına sergilediği performansı, ortaya koyduğu güçlü iradeyi art niyetli olmayan herkes biliyor, kabul ediyor zaten.

Kendisinin Biden’ın karşısında ezildiğini düşünen var mı acaba? Erdoğan’ın ilettiği ‘Ermeni soykırımı’ demenin hukukî bir karşılığının olmadığı görüşünü, Biden’ın da teyit ettiği yönünde bir takım iddialar mevcut. Bu böyle mi olacak, maksat gerçekten Biden’ın ekibinin yansıttığı gibi 'Sorumluluk atfetmek yerine kayıpları anmaktan mı ibaret', yoksa 40 yıldır, Türk diplomasisinin bir fobisi haline gelen tazminat, toprak talepleri gibi tehlikeler mi karşımıza çıkacak, emin değilim."

'Erdoğan'la temas kurmaktan özenle uzak durmasının sebebi şimdi daha iyi anlaşılıyor'

Bu yumuşatma çabalarına rağmen Biden'in temiz niyetlerle hareket ettiğini düşünmek için fazla saf olmak gerektiğini belirten Acet, "Kendisinin kasım ayından bu yana, Erdoğan’la temas kurmaktan özenle uzak durmasının sebebi de şimdi daha iyi anlaşılıyor. Demek ki, ilk görüşmeyi yapmak için bir yerden ‘kılçık atmanın’ yollarını arıyor imiş. Beklemiş, bunu 24 Nisan’a endeksli bir takvime göre belirlemiş" diye yazdı.

Acet, bu rahatsızlığın asıl gerekçesinin herkes tarafından bilindiğini vurgulayarak "Türkiye’nin kendi egemenlik haklarını gözeten, dış tehditlere karşı kendi güvenlik kriterlerine göre hareket eden bir çizgide hareket etmesi. Amerika’nın verdiği rollere uysal bir şekilde boyun eğen bir çizgiden bu noktaya gelmiş olmasının verdiği rahatsızlık" dedi. Acet, şunları kaydetti: