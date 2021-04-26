Soylu: Eren-Bagok Operasyonu kapsamında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren - Bagok Operasyonu ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Soylu, "Kahraman Jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-Bagok Operasyonu kapsamında; Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi" dedi.

Kahraman @Jandarma'mız, teröre, teröriste aman vermiyor❗



Eren-5️⃣ Bagok Operasyonu kapsamında;

Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 5️⃣0️⃣ kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi 👏 pic.twitter.com/o57jeumDjZ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 26, 2021

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