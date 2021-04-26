TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak adlandırmasına tepki gösterdi. Şentop, "ABD Başkanı'nın sözde 'soykırım' açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te 'İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu.

Şentop, "Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları açıklamasına ilişkin, "İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır" diyen TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı'nın sözde 'soykırım' açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD'nin evrensel hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi, Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır."

Şentop, "TBMM Başkanı olarak, devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum. Hele hele tarihi, hatta bugünü ayrımcılık, ırkçılık, soykırım, ülke dışında insanlığa karşı suçlarla sabıkalı olan ülkelerin yetkililerinin Türkiye hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim" dedi.