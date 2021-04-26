İYİ Partili Türkoğlu: Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yurt dışına giden 48 kişi dönmedi

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Avrupa’ya giden 162 kişiden 48'inin geri dönmediğini ve konunun mahkeme kayıtlarına da girdiğini söyledi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla gri pasaportla Avrupa’ya giden 162 kişiden 48’inin geri dönmediğini iddia etti. Konunun, savcılık ifadelerinde ve soruşturma tutanaklarına yansıdığını belirten Türkoğlu, iddianamelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de yer aldığını ileri sürdü.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre savcılık ifadelerine ve soruşturma tutanaklarına yansıyan iddialarda, 2019 yılında spor kulüpleriyle yapılan 4 ayrı etkinlik bulunuyor. Etkinliklerle ilgili belirtilen iddialar şöyle:

"Barbaros Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Ekinci, 25 Nisan 2019 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bir yazı göndererek 15-22 Mayıs tarihleri arasında Kosava’nın Podujevo şehrinde yapılacak olan futbol turnuvasına davet edildiklerini belirtti. Kulübün Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği 27 kişilik isim listesi, Büyükşehir Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 13 kişi artarak 40 kişilik olarak onaya gitti. 18 kişi geri dönmedi.

Onay öncesi listedeki kişilere yenileri ekleniyor

Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor Kulübü, yapacağı yurtdışı etkinliği nedeniyle Büyükşehir’e 40 kişilik gri pasaport talepli liste gönderdi. Liste, benzer şekilde 4 kişi artarak 44 kişi olarak onaya gitti. Yurtdışına gidenlerden 11’i geri dönmedi. Zafer Spor Kulübü, 1-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen Vllaznimi Cup 2019 Futbol turnuvası etkinliği için Büyükşehir’e 45 kişilik liste sundu. 8 kişinin eklendiği liste, 53 kişi olarak onaya gitti. Yurtdışına gidenlerden 19’u geri dönmedi.

28 Şubat 2019 tarihli yazıyla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne onay için gönderilen 22 kişilik liste, 25’e çıkartıldı. Pasaport talep listesi Barbaros Spor Kulübü’nün daha önce 15-22 Mayıs tarihinde Kosova’da düzenlediği futbol turnuvasının aynı bilgileri kullanılarak hazırlandı. İddianamelerde, 'masör' olarak adı geçen kişinin Barbaros Spor Kulübü’ne üye kaydının ve herhangi bir lisans kaydının olmadığı anlaşıldı."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a iddiaları sordu

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, gri pasaport aracılığıyla yurtdışına gidip de dönmeyenlerin arasında PKK ile iltisaklı olduğu iddia edilen ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan bir kişinin de bulunduğunu ileri sürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’a konuyu soran Türkoğlu, "Aktaş, bu konuda kendisine de mutlaka ulaşmış olan iddiaların sonucunda ne tür gelişmeler olduğunu, pasaport evraklarının altında imzası bulunan sorumlular hakkında herhangi bir tasarrufta bulunup bulunmadığını, yapılan gözaltı ve tutuklamalar arasında Büyükşehir personelinin olup almadığını kamuoyuna derhal açıklamalıdır" dedi.

'Haksız yere ceza yedim'

İddianamelerde adı geçen Barbaros Spor Kulübü ikinci başkanı Cemal Gürsu mahkeme sürecinin devam ettiğine işaret ederek kulüp olarak kandırıldıklarını söyledi. Yazılarda irtibat olarak belirtilen ve 2019 yılında kulüpte danışmanlık yapan Orhan Varoğlu, kendisine haksız yere ceza verildiğini vurguladı.

Olay nedeniyle 110 gün tutuklu kaldığını belirterek "Davet yazılarında ismimin irtibat numarası olarak yazıldığından haberim yok. Bunu mahkemede de söyledim. Yazıların bana ait olmadığını da söyledim" dedi.

Listede antrenör olarak ismi geçen Ayhan Yiğit’i veya ismi geçenleri tanımadığını da sözlerine ekleyen Varoğlu, "Benim kulüple resmi sözleşmem yok. Kulüp oluşumuna yardım etmek için gittim. Hüseyin Liman’la birlikte 2017 yılında yaptığımız organizasyonda, 90 kişiyle turnuvalara katılıp geri döndük. ‘2019 yılında böyle bir organizasyon olacak’ dediler. Biz de kulüp başkanlarını görüştürdük. Başkan organizasyona katılmaya onay verdi ama sonraki süreçte turnuvaların iptal olduğu söylendi. Ben gitmedim" diye konuştu.

Listede masör olarak adı geçen Salih Cantürk ile mahalle arkadaşı olduğunu söyleyen Varoğlu, Cantürk’ün kulüple bağlantısının olmadığını ifade etti.