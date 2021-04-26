Kayıt
15:50 26 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İYİ Partili Türkoğlu: Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yurt dışına giden 48 kişi dönmedi

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 37
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1043819467_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_d3e393e58f5497dc959a24bd8bbcfdf1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104261044360498-iyi-partili-turkoglu-bursa-buyuksehir-belediyesi-araciligiyla-yurt-disina-giden-48-kisi-donmedi/

    İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Avrupa’ya giden 162 kişiden 48'inin geri dönmediğini ve konunun mahkeme kayıtlarına da girdiğini söyledi.

    İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla gri pasaportla Avrupa’ya giden 162 kişiden 48’inin geri dönmediğini iddia etti. Konunun, savcılık ifadelerinde ve soruşturma tutanaklarına yansıdığını belirten Türkoğlu, iddianamelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de yer aldığını ileri sürdü.

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre savcılık ifadelerine ve soruşturma tutanaklarına yansıyan iddialarda, 2019 yılında spor kulüpleriyle yapılan 4 ayrı etkinlik bulunuyor. Etkinliklerle ilgili belirtilen iddialar şöyle:

    • "Barbaros Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Ekinci, 25 Nisan 2019 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bir yazı göndererek 15-22 Mayıs tarihleri arasında Kosava’nın Podujevo şehrinde yapılacak olan futbol turnuvasına davet edildiklerini belirtti. Kulübün Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği 27 kişilik isim listesi, Büyükşehir Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 13 kişi artarak 40 kişilik olarak onaya gitti. 18 kişi geri dönmedi.  

    Onay öncesi listedeki kişilere yenileri ekleniyor

    • Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor Kulübü, yapacağı yurtdışı etkinliği nedeniyle Büyükşehir’e 40 kişilik gri pasaport talepli liste gönderdi. Liste, benzer şekilde 4 kişi artarak 44 kişi olarak onaya gitti. Yurtdışına gidenlerden 11’i geri dönmedi. Zafer Spor Kulübü, 1-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen Vllaznimi Cup 2019 Futbol turnuvası etkinliği için Büyükşehir’e 45 kişilik liste sundu. 8 kişinin eklendiği liste, 53 kişi olarak onaya gitti. Yurtdışına gidenlerden 19’u geri dönmedi.
    • 28 Şubat 2019 tarihli yazıyla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne onay için gönderilen 22 kişilik liste, 25’e çıkartıldı. Pasaport talep listesi Barbaros Spor Kulübü’nün daha önce 15-22 Mayıs tarihinde Kosova’da düzenlediği futbol turnuvasının aynı bilgileri kullanılarak hazırlandı. İddianamelerde, 'masör' olarak adı geçen kişinin Barbaros Spor Kulübü’ne üye kaydının ve herhangi bir lisans kaydının olmadığı anlaşıldı."  

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a iddiaları sordu

    İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, gri pasaport aracılığıyla yurtdışına gidip de dönmeyenlerin arasında PKK ile iltisaklı olduğu iddia edilen ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan bir kişinin de bulunduğunu ileri sürdü.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’a konuyu soran Türkoğlu, "Aktaş, bu konuda kendisine de mutlaka ulaşmış olan iddiaların sonucunda ne tür gelişmeler olduğunu, pasaport evraklarının altında imzası bulunan sorumlular hakkında herhangi bir tasarrufta bulunup bulunmadığını, yapılan gözaltı ve tutuklamalar arasında Büyükşehir personelinin olup almadığını kamuoyuna derhal açıklamalıdır" dedi.

    'Haksız yere ceza yedim'

    İddianamelerde adı geçen Barbaros Spor Kulübü ikinci başkanı Cemal Gürsu mahkeme sürecinin devam ettiğine işaret ederek kulüp olarak kandırıldıklarını söyledi. Yazılarda irtibat olarak belirtilen ve 2019 yılında kulüpte danışmanlık yapan Orhan Varoğlu, kendisine haksız yere ceza verildiğini vurguladı.

    Olay nedeniyle 110 gün tutuklu kaldığını belirterek "Davet yazılarında ismimin irtibat numarası olarak yazıldığından haberim yok. Bunu mahkemede de söyledim. Yazıların bana ait olmadığını da söyledim" dedi.

    Listede antrenör olarak ismi geçen Ayhan Yiğit’i veya ismi geçenleri tanımadığını da sözlerine ekleyen Varoğlu, "Benim kulüple resmi sözleşmem yok. Kulüp oluşumuna yardım etmek için gittim. Hüseyin Liman’la birlikte 2017 yılında yaptığımız organizasyonda, 90 kişiyle turnuvalara katılıp geri döndük. ‘2019 yılında böyle bir organizasyon olacak’ dediler. Biz de kulüp başkanlarını görüştürdük. Başkan organizasyona katılmaya onay verdi ama sonraki süreçte turnuvaların iptal olduğu söylendi. Ben gitmedim" diye konuştu. 

    Listede masör olarak adı geçen Salih Cantürk ile mahalle arkadaşı olduğunu söyleyen Varoğlu, Cantürk’ün kulüple bağlantısının olmadığını ifade etti.

    Etiketler:
    Selçuk Türkoğlu, Türkiye, Gri pasaport, yurt dışı, Avrupa, Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İYİ Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır
    Bugün çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Günü kutlanıyor
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet