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    ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ile Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri tarafından protesto edildi.

    Biden’ın ‘soykırım’ kararı, Ankara’daki ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi

    © Sputnik / Turan Salcı
    Türkiye
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    ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımasına karşı Ankara’daki ABD Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenlendi. Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Ankara Seymenler Kulübü’nün protestolarına karşı, büyükelçilik çatısında silahlı ABD askerleri nöbet tuttu.

    Vatan Partisi ve TGB’nin yaptığı ortak açıklamada, “İncirlik Üssü ve Kürecik Üssü derhal Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tam kontrolüne alınmalıdır. ABD askerleri 15 gün içerisinde ülkelerine gönderilmelidir” vurgusu yapıldı.

    Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak ilan etmiş, Türkiye’ye ve Asya’ya karşı hücum borusu çalmıştır. ABD Başkanı, 1915 olaylarıyla ilgili bir ‘insan hakları’ çıkışı yapmamıştır. Olay, bir tarih tartışması çerçevesinde değerlendirilemez. Biden öncelikle Türkiye’ye ve Rusya ve Çin’in de içinde bulunduğu Asya’ya yönelik yoğun tehditlerini eyleme geçirmek için işaret fişeğini yakmıştır” ifadelerini kullandı.

    ‘ABD tek dişi kalmış canavardır’

    Bursalı’nın açıklamasından öne çıkan vurgular şöyle oldu: 

    • Bugün ABD ülkemizi üslerle çevrelemiş durumdadır. Karadeniz’de Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’daki askerî üsleriyle, Ege ve Doğu Akdeniz’de Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larissa ve Stefanoviç’ten Girit’e kadar Yunanistan’daki üsleriyle, Güney Kıbrıs Rum kesimindeki askerî yığınağıyla ve Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki üsleriyle namlularını Türkiye’ye ve bütün Asya’ya yöneltmiş bulunmaktadır. Ermeni Soykırımı yalanları ve Biden’ın açıklamaları işte bu harita içinde değerlendirilmelidir. Açıkça görüldüğü üzere ABD, Asya’yı hedef alan stratejisini Türkiye’den başlatmayı planlamaktadır. Rusya, Libya, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Çin de bu tehditle karşı karşıyadır. Türkiye’nin dört cephesine yığılan ABD silahlarının küresel anlamı budur. Biden bütün Batı Asya ve Asya’ya karşı hücum borusu öttürmektedir.
    • Bugün ABD Ankara Büyükelçiliği önünde açıklıyoruz. ABD Tek dişi kalmış canavardır. Amerikan ordusunun gücünü dengeleyen silahlı kuvvetler vardır ve dolar saltanatı çökmektedir. ABD’den korkacak bir şey yoktur.
    • Türkiye’ye yönelik emperyalist saldırı aracı olan Ermeni Soykırımı yalanlarını, AİHM’de görülen Perinçek-İsviçre ve Mercan-İsviçre davalarında alınan kararlarla hukuk düzleminde bitirdik. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek’in önderliğinde yürütülen on yıllık mücadele sonucunda AİHM, 1915 olaylarının Yahudi soykırımıyla aynı sınıflama içinde bulunmadığını karara bağlamış ve uluslararası yargıda içtihat oluşturmuştur. AİHM bu içtihadını daha sonraki çeşitli soykırım iddialı davalarda yinelemektedir.  AİHM içtihadına göre, Mahkeme kararı yoksa soykırım yoktur. Hiçbir devlet başkanının, parlamentonun veya belediyenin soykırıma hükmetme yetkisi yoktur.
      ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ile Vatan Partisi üyeleri tarafından protesto edildi.
      © Sputnik / Turan Salcı
      ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ile Vatan Partisi üyeleri tarafından protesto edildi.

    Hükümete 4 maddelik öneri

    Bursalı, Vatan Partisi’nin hükümete çağrılarını da şöyle sıraladı:

    •  İncirlik Üssü ve Kürecik Üssü derhal Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tam kontrolüne alınmalıdır. ABD askerleri 15 gün içerisinde ülkelerine gönderilmelidir.
    • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Kırım ve Abhazya’nın tanınması için Rusya, İran ve Azerbaycan ile diplomatik temaslar başlatılmalıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in Altılı Platform önerisine KKTC ve Abhazya da dahil edilmelidir.
    • PKK’yı sınır ötesinde bitirmek için, Suriye Arap Cumhuriyeti ile askerî iş birliği dahil her konuda eylem için derhal harekete geçilmelidir.
    • HDP derhal kapatılmalıdır. Anayasa Mahkemesi, PKK’nın kolu ve bacağı olan örgüte karşı yargı sürecini uzatmamalı, Türkiye’nin karşılaştığı tehditlere uygun olarak hızla karar almalıdır.

    Seymenler de eylem yaptı

    Ankara Seymenler Kulübü de ABD Büyükelçiliği önündeydi.

    Biden’ın kararını kınayan Seymenler, eylemlerinin bitimiyle birlikte ABD'lilere 'ayna' hediye etti.

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    Etiketler:
    Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Vatan Partisi, Turan Salcı, Soykırım, 1915 Ermeni olayları, 1915 olayları, Joe Biden, ABD
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