MDD Hareketi, Biden'ın 'soykırım' açıklamasını protesto etti: 'ABD ile anladığı dilden konuşalım'

Milli Demokratik Devrim Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak "Soykırım" ifadesini kullanmasını protesto etti. ABD Elçilik binası önünde yapılan açıklamada, "ABD ile anladığı dilden konuşalım, İncirlik üssüne derhal el koyalım" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak "Soykırım" ifadelerini kullanması, Türkiye'de protestolarla karşılandı.

Ankara'dakie toplananüyeleri, "ABD ile anladığı dilden konuşalım, İncirlik üssüne derhal el koyalım" açıklamasında bulundu.

"'Ermeni Soykırımı' suçlaması, Yunanistan’da burnumuzun dibinde kurulan askeri üs ile aynı anlamdadır" denilen açıklamada, "Doğu Akdeniz’de her yıl İsrail ve Yunanistan’la birlikte Türkiye’yi hedef alan tatbikatlar, ekonomimizi çökertmek amacıyla gerçekleştirilen sıcak para operasyonları, bütün bunlar ABD tarafından Türkiye’ye yönelik kapsamlı bir saldırı yürütüldüğünü göstermektedir. 'Ermeni soykırımı' suçlaması, işte bu saldırımın bir parçası olarak gündeme getirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'Büyükelçiyi bakanlığa çağırmakla yetinenler kendilerini kandırıyorlar'

ABD'nin 'emperyalist amaçları için tarihte yaşanan acıları kullanmak istediği' belirtilen açıklamada, "Türkiye’nin cevabı, tehdidin büyüklüğüne uygun olmak zorundadır. Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırarak uyarmakla yetinenler kendilerini kandırıyorlar" denildi.