Tarkan'dan Rize İşkencedere'deki köylülerin nöbetine destek: 'Canım hemşehrilerim, acılı feryadınızı duyuyorum'

Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı için başlayan yol açma çalışmalarına karşı çıkan köy halkının alana girişine izin verilmedi.

Söz konusu taş ocağına karşı nöbet eylemi başlatan köylülere sanatçı Tarkan destek verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Tarkan şu ifadeleri kullandı:

"Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de. Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım."

Canım memleketim Rize,

canım İkizdere, canım hemşehrilerim!

Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de.

Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım. pic.twitter.com/AHGm6zuX7E — Tarkan (@tarkan) April 26, 2021

​"Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bir durun artık! Yeter!"

​